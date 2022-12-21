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أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي ذوي الإعاقة

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شكرا لقرائتكم أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم الأربعاء، مدير فرع وزارة بالمنطقة المكلف يحيى القرني ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة فهد الفقير وأعضاء مجلس الإدارة.

منجزات نادي ذوي الإعاقة

واستمع سموه إلى شرح عن منجزات نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض وتاريخ تأسيس النادي والبطولات التي حققها ومسيرته على المستويات المحلية والخارجية، ثم التقط الصور التذكارية مع منسوبي النادي والميداليات والكؤوس الحاصلين عليها.

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مسيرة النادي

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأربعاء، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المكلف يحيى القرني ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة فهد الفقير وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع الأمير محمد إلى شرح عن النادي والإنجازات التي حققها ومسيرة تأسيسه والبطولات الرياضية التي حققها على المستويات المحلية والخارجية.

ثم التقط الصور التذكارية مع منسوبي النادي والميداليات والكؤوس الحاصلين عليها.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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