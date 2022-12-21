شكرا لقرائتكم تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأربعاء، حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة بسبب الحالة المطرية التي تشهدها جدة، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين عن إمكانية تأجيل الاختبارات اليوم بسبب هطول الأمطار.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه : ” إذا كان لديك اختبار مؤكد؛ نأمل التوجه إلى مقر اختبارك حسب الموعد”.

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اختبار القدرات العامة

وقبل أيام، أعلنت هيئة تقويم التعليم، أنه يتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي) مرة واحدة في السنة فقط.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، في إطار ردها على أحد المستفيدين.

وأضافت الهيئة في ردها على أحد المستفيدين، أن نتائج الاختبارات الورقية تعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة.

ومؤخرًا، أعلنت الهيئة أنه “لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م”.