شكرا لقرائتكم السفارة الفرنسية بالرياض تعتذر لعدم إصدار التأشيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت السفارة الفرنسية في الرياض، اليوم الأربعاء، عن أسفها لتعثر إصدار التأشيرات في المملكة.

مشاكل فنية

وأضافت السفارة الفرنسية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تعثر كذلك إصدار التأشيرات في دول أخرى، وذلك بسبب مشاكل فنيّة.

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ودعت السفارة جميع المسافرين إلى استباق تقديم طلبات التأشيرات قدر الإمكان.