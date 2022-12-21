شكرا لقرائتكم خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ، وذلك استعداداً للأمطار المتوقع هطولها على مكة المكرمة ، حيث شكلت الأمانة عدداً من الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات ووضتعها في جاهزية تامة لمباشرة أعمالها في كافة الأحياء والمخططات السكنية ، حيث يأتي ذلك حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتهيئة الأجواء الآمنة لهم ، وتفادي أي مخلفات أوتجمعات للمياه قد تنتج عن الأمطار ، وتسخير إمكانياتها الآلية والبشرية ، من خلال متابعة التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وكافة الجهات الرسمية المعنية .

حالة استنفار

وكانت الأمانة قد شكلت لجنة تنفيذية للإشراف على خطة الطوارئ ممثلة بوكالة الخدمات ووكالة التشغيل والصيانة وإدارة النظافة وإدارة تشغيل وصيانة الطرق والإنارة وإدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول وإدارة الجسور والأنفاق وعدد من الإدارات المعنية ، مع تسخير جميع الإمكانيات المتاحة ، لتقديم أفضل الخدمات البلدية من خلال تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورفع كفاءتها .

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وقد خصصت الأمانة (10552) كادراً بشرياً بين موظف ومشرف ومراقب ومهندس وعامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع الأمطار، مدعومين بـ(2556) من الآليات والمعدات والشيولات ، وذلك لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات ، حيث يواصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم (940) تحسباً لأي طارئ .

شبكات تصريف المياه

تجدر الإشارة إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات ، حيث يبلغ طولها (540) كيلو متراً وتتنوع عناصرها بين (عبارات صندوقية مغلقة وقنوات تصريف وقنوات مفتوحة وقنوات جبلية وسدود) وغير ذلك ، ونفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية ، وتقوم إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول طوال العام بإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية والوقائية والمعالجات لعناصر هذه الشبكات قبل وبعد مواسم هطول الأمطار، لضمان كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والسيول وتصريفها إلى المخارج الطبيعية لمجاري الأودية ، وتم خلال هذه الفترة تخصيص عدد 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات ، وتمركزها بالمواقع الحرجة المحددة من قبل جهاز الإشراف وذلك للإسهام في تصريف مياه الأمطار والتدخل السريع لحل التجمعات وتلقي أي بلاغات محتملة حتى انتهاء الحالة المطرية.

تحذير للجميع

وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة ، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول ، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد توقعات بهطول الأمطار ، والتواصل مع مركز بلاغات الأمانة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله على الرقم (940) وعلى مدار الساعة ، أو عن طريق واتساب الأمانة (0539400940) ، من أجل سلامة الجميع .