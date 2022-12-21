شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب الهلال السعودي قبل مواجهة النصر في ديربي المملكة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعداداته لمواجهة نظيره نادي النصر، وذلك مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 26 من ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

غيابات بالجملة تضرب الهلال قبل مواجهة النصر

وكشفت تقارير صحفية، على أن هناك صدمة كبرى في الهلال قبل مواجهة النصر، وذلك بعد إصابة 3 نجوم جدد، وغيابهم عن تدريبات الفريق.

وكشف الهلال في بيان رسمي، عن إصابة المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والمهاجم المالي موسى ماريجا، في العضلة الخلفية؛ وذلك قبل 6 أيام، من مواجهة النصر.

وأشار الزعيم، إلى تواجد ناصر الدوسري، متوسط ميدان الفريق، في صالة الإعداد البدني، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم.

وأكدت التقارير على أن الهلال لم يحدد حتى الآن فترة غياب الثلاثي عن الملاعب، أو مصير مشاركتهم في ديربي الرياض الكبير أمام النصر، من عدمه.

جدير بالذكر أن هذا الثلاثي، ينضم إلى كلًا من المدافع علي البليهي، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، ومتوسط الميدان سلمان الفرج، الذي تأكد غيابهم عن الديربي.