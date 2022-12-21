شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فينيست أبو بكر يلمح إلى رحيل اللاعب عن النصر الأيام القادمة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية أن النجم الكاميروني فينيست أبو بكر، مهاجم نادي النصر السعودي، يحظي بإهتمام العديد من الأندية سواء فى المنطقة العربية أو فى الدوريات الأوربية، حيث أشارت إلى أن اللاعب لن يرحل عن العالمي إلا لخوض تجربة إحترافية فى أوروبا فقط.

ولمح يني زاهافي وكيل أعمال فينيست أبو بكر إلى رحيل اللاعب، حيث أكد أن اللاعب يمتلك أثنين من العروض الجادة خلال الفترة الحالية، أحدهما من فريق رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، والثاني من فريق فرنشخبة من الدوري التركي، فى الوقت الذي سيجلس فيه مع الطرفين ويستمع لعروض الثنائي.



الوجهة الأقرب لأبو بكر القادمة!

ومن جانبه يفضل اللاعب العرض الإسباني عن الإنتقال لأحد أندية القمة فى الدوري التركي، خاصة أن القيمة التسويقية للدوري الإسباني أفضل بكثير من نظيره التركي، الشئ الذي سيجعل اللاعب يظهر بشكل أكثر فى الملاعب الأوروبية، مما يعطي الأفضلية النسبية لعرض فريق رايو فاليكانو.



موقف النصر من رحيل اللاعب!

وأفادت بعض المصادر أن نادي النصر لا يمانع رحيل اللاعب فى الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب أتم الثلاثين من عمره، مما سيصعب من مهمة تسويقه فى الفترة المقبلة إذا لم يتم رحيله عن الفريق خلال نهاية الموسم على أقصي تقدير، مما سيجعله رحيله فى الوقت الحالي أكثر منطقية.