شكرا لقرائتكم بدعوة من الصحة العالمية.. الوهابي يحاضر عن تجربة المملكة في الاعتماد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي ممثلاً للمركز في مؤتمر منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن ( دور الرعاية الصحية الأولية في الوصول للتغطية الصحية الشاملة)، والذي أقيم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك بعد دعوة تلقاها من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لإلقاء محاضرة عن دور الاعتماد السعودي في تحسين مستوى الرعاية الصحية الأولية وتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال.

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خبراء من مختلف الدول

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 50 خبيراً إقليمياً ودولياً في مجال جودة الرعاية الصحية، وأفضل الأساليب العالمية لرفع مستوى الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في بناء أي نظام صحي متطور.

يذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، هو الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقييم أكثر من 17 ألف منشأة طبية حكومية وخاصة تنتشر في جميع أنحاء المملكة لتشكل أكبر سوق صحي في الشرق الأوسط.

تقييم ميداني للمرافق الطبية

كما يقوم سباهي بالتقييم الميداني لجميع المرافق الطبية، كالمستشفيات، والمختبرات وبنوك الدم، والمستوصفات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأورام والقلب والسكري، ولديه أكثر من 21 برنامج اعتماد، وما يزيد عن 400 مُقيّم يستعين بهم سباهي لتقييم التزام المرافق الطبية بمعايير واشتراطات المركز المتعلقة بمكافحة العدوى، والسلامة الدوائية، ونقل الدم الآمن، وسلامة العمليات الجراحية والتخدير، ومؤهلات الطواقم الطبية والتمريضية وغير ذلك الكثير.

ويُعد سباهي واحدًا من عشرين هيئة اعتماد فقط حول العالم، نالت الاعتراف الدولي من قبل الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، مما يعني أن معاييره وطريقته في التقييم متوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية.