شكرا لقرائتكم أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون على الجزء الجنوبي والأوسط جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

قد يهمّك أيضاً

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون على الجزء الجنوبي والأوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.