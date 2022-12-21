شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل النصر أمام العدالة في كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحتضن ملعب مرسول بارك في العاصمة القطرية الدوحة أحداث مباراة النصر والعدالة في كأس الملك اليوم الأربعاء والموافق 21 ديسمبر لهذه النسخة 2022.

ونقدم لكم في هذا التقرير تشكيل مباراة النصر المتوقع أمام العدالة في كأس الملك الذي يقام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة الغالية على قلوب الجماهير السعودية في كل مكان.

موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والعدالة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل النصر المتوقع أمام العدالة في كأس الملك