شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من الجماهير السعودية خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة النصر والعدالة في بطولة كأس الملك اليوم الأربعاء والموافق 21 ديسمبر 2022.

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك لهذه النسخة 2022-2023 التي تشهد صراعًا كبيرًا على اللقب.

موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك

وتقام أحداث مباراة النصر والعدالة في كأس الملك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

أين يقام لقاء النصر والعدالة في كأس الملك

وتقام أحداث مباراة النصر والعدالة في كأس الملك على ملعب مارسول بارك في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للبطولة.