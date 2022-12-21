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القيادة تهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار».

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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