شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار».

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق».