القيادة تهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم

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وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار».كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.
وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق».
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