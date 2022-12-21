شكرا لقرائتكم جزيرة أمهات تجربة سياحية استثنائية ورفاهية من عالم المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر عادل الفراج، المهتم بالإعلام الرقمي ومبادرات ومشاريع رؤية ولي العهد 2030، لقطات بديعة لجزيرة أمهات في البحر الأحمر.

وقال الفراج في تغريدة على موقع تويتر: لا زالت السعودية تبهر العالم، جزيرة أمهات في البحر الأحمر.. تجربة سياحية استثنائية ورفاهية من عالم المستقبل.

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جزيرة أمهات

تعد جزيرة أمهات الشيخ إحدى الجزر البكر لمشروع البحر الأحمر، حيث تقع على الساحل الغربي من منطقة تبوك.

وتتسارع أعمال الإنشاءات في الجزيرة حيث تعمل على تشييد منتجعين فاخرين، لتحويل الجزيرة إلى وجهة فريدة من نوعها للاستجمام.