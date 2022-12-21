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جزيرة أمهات تجربة سياحية استثنائية ورفاهية من عالم المستقبل

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الرياض - محمد الوسيري - نشر عادل الفراج، المهتم بالإعلام الرقمي ومبادرات ومشاريع رؤية ولي العهد 2030، لقطات بديعة لجزيرة أمهات في البحر الأحمر.

وقال الفراج في تغريدة على موقع تويتر: لا زالت تبهر العالم، جزيرة أمهات في البحر الأحمر.. تجربة سياحية استثنائية ورفاهية من عالم المستقبل.

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جزيرة أمهات

تعد جزيرة أمهات الشيخ إحدى الجزر البكر لمشروع البحر الأحمر، حيث تقع على الساحل الغربي من منطقة تبوك.

وتتسارع أعمال الإنشاءات في الجزيرة حيث تعمل على تشييد منتجعين فاخرين، لتحويل الجزيرة إلى وجهة فريدة من نوعها للاستجمام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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