شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل إنتصارته أمام الحرس ويقترب من صدارة الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الزمالك فى تحقيق فوزًا كبيرًا على فريق حرس الحدود برباعية نظيفة، فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث نجح الفارس الأبيض من تتخقيق فوزه الثالث على التوالي فى مسابقة الدوري المحلي، ليقترب الفريق بقوة من صدارة الترتيب ويواصل مطاردته للأهلي.

وقدم نادي الزمالك عرضًا قويًا فى مباراة الليلة، فى رسالة تحذيرية لجميع خصومه بأن الفريق قادم بقوة للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، الشئ الذي لم ينجح الفارس الأبيض فى تحقيقه من قبل، الأمر الذي يزيد من دوافع لاعبي الجيل الحالي لتحقيق ذلك الإنجاز التاريخي.



فيريرا يطمئن على جاهزية لاعبيه!

وحرص فيريرا على منح الفرصة لجميع اللاعبين فى مباراة الليلة، وخاصة بعد هدف أحمد سيد زيزو الثاني، والذي بعث الطمأنينة لدي الجهاز الفني وأكد على الثلاث نقاط للفارس الأبيض، بعدما تألق لاعبه الشاب يوسف أسامة "نبيه" ليقرر إراحته وإعطاء الفرصة لأحد عناصر الخبرة بالفريق "شيكابالا"، والذي تمكن من تسجيل هدفًا جميلًا.



يوسف نبيه يحتفل على طريقة رونالدو!

وحرص النجم الصاعد يوسف أسامة نبيه على الإحتفال بطريقة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عقب تسجيله الهدف الإفتتاحي فى المباراة من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تظهر مدي براعة اللاعب، ليواصل اللاعب التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.



تعرف على ترتيب الدوري المصري

ويعتلي النادي الأهلى صدارة الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 8 لقاءات، بعدما نجح فى الفوز فى سبع مباريات والتعادل فى مباراة وحيدة محافظًا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، فى حين يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 20نقطة، بعد الفوز فى 6 لقاءات والتعادل فى لقائين.