شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يتلقى ضربة قوية قبل صدام الهلال أمام الاتفاق بكأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضربة قوية قبل مباراته أمام نظيره الاتفاق، بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر، أن يلعب الهلال أمام الاتفاق غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

وتأكد غياب الثنائي موسى ماريجا وجيانج هيون سو، ثنائي الزعيم، عن مباراة فريقهما أمام الاتفاق، وهو ما يعد صدمة كبرى للجهاز الفني.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ثنائي الفريق لم يتمكن من دخول التدريب الأخير للفريق الهلالي، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب معاناة كل منهما من آلام في العضلة الخلفية.

وتابعت: "ومن المتوقع أن يحدد الجهاز الطبي للفريق برنامجًا علاجًا للاعبين، فضلًا عن تحديد مدة غيابهما عن الملاعب خلال الفترة المقبلة".

وزادت قائمة غيابات الفريق الهلالي أمام الاتفاق، والتي تضم محمد العويس، وياسر الشهراني، وناصر الدوسري وسلمان الفرج، بسبب الإصابة أيضًا.

من ناحية أخرى استعاد الهلال خدمات سالم الدوسري لاعب الفريق، الذي شارك في التدريبات اليوم، بعد إصابته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وحاول المدرب الأرجنتيني، إجراء بعض التغيير في التشكيل للمواجهة المقبلة، حيث قام بعمل مناورة مع فريق تحت 19 عامًا، خلال التدريبات الجماعية للتحضير لمواجهة فارس الدهناء في كأس الملك.