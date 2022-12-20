شكرا لقرائتكم خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة شائعة حول الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر للمواطنين من الفئات العمرية من عمر (21) فأكثر.

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وجاءت الخطوات كما يلي:

سداد رسوم الجواز.

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار خدمات من خدماتي.

الجوازات.

تجديد الجواز الإلكتروني.

طلب تجديد الجواز.

تحديد مدة الجواز.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار عنوان تسليم الجواز.

الإقرار بصحة المعلومات المسجلة.

سداد رسوم توصيل الجواز.

من جانب آخر، أوضحت مديرية الجوازات إجابات بعض الأسئلة الشائعة بشأن خدمة تجديد الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر.

أسئلة شائعة

وتابعت في إنفوجراف توضيحي عبر موقع تويتر، هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات والحصول على الجواز الإلكتروني من خلال منصة أبشر؟

لتجيب المديرية: بإمكان متابعات الخليج 365 الاستفادة من خدمة إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني لمدة 10 سنوات من خلال منصة أبشر للفئات العمرية 21 عامًا فأكثر.

وتتابع: عمري أكثر من 21 عامًا.. هل يمكنني تجديد جوازي لمدة 5 سنوات؟

لتجيب: نعم تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن تسديد 300 ريال للحصول على مدة 5 سنوات، و600 ريال للحصول على 10 سنوات.

وتستطرد: كيف بإمكاني التأكد من عنواني من منصة أبشر لاستلام جوازي؟

لتوضح: يتم إيصال الجواز على العنوان المسجل لك في منصة أبشر وبإمكانك إضافة أو تحديث العنوان عبر الخطوات التالية: معلومات المستخدم، تعديل، تعديل العنوان.

استكمال المرحلة الثالثة

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت، في وقت سابق اليوم، استكمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للمواطنين من عمر 21 عامًا فأكثر، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).

دون حجز موعد مسبق

وأوضحت الجوازات، أنه يمكن للمواطن تجديد جوازه الإلكتروني عبر حسابه على منصة (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك من دون حجز موعد مسبق.

ودعت الجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.