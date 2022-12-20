شكرا لقرائتكم التأمينات تحذر: التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام وتعتبر السعودة الوهمية مخالفة يتم تطبيق العقوبات فيها على صاحب العمل.

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6 خطوات

وذكرت التأمينات في إنفوجراف توضيحي، اليوم الثلاثاء: خطوات إلغاء مدة غير نظامية للمشترك السعودي في التأمينات أون لاين على النحو التالي:

تسجيل الدخول غلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.

اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

اختيار المنشأة المطلوبة على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

اختيار نوع الطلب (مدة غير نظامية).

الموافقة على الإقرار والضغط على أيقونة إرسال.

إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.

الاستبعاد

في وقت سابق، تفاعلت المؤسسة مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حذف المشترك من التأمينات في حالة الاستقالة.

وجاء الرد من خلال خدمة العناية بالعملاء عبر موقع تويتر، بأنه في انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية الشهر الذي تم فيه ترك العمل.

وأوضحت عناية العملاء أنه في حال تجاوز المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في التأمينات أون لاين باتباع الخطوات التالية:

خطوات طلب الاستبعاد أون لاين

1 ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.

2 ـ اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

3ـ اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

4ـ اختيار نوع الطلب.

5- إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الاستمرار.

6 – الضغط على أيقونة إدخال وإرسال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.