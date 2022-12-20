شكرا لقرائتكم خبر تعليم الأحساء تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت إدارة تعليم محافظة الأحساء أمس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار «مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية»، بحضور مدير تعليم الأحساء حمد العيسى وعدد من القيادات التعليمية والمثقفين، وذلك بمقر النادي الأدبي في الهفوف.

وأكد العيسى الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم للعناية باللغة العربية وتبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ اللغة العربية وفنونها بين الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن المحافظة حظت بافتتاح فرع لدارة الملك عبدالعزيز التي ستسهم في الحفاظ على الإرث والموروث التاريخي.

وأشار إلى أن تخصيص الأمم المتحدة يوما للاحتفاء باللغة العربية من بين ست لغات على مستوى العالم، يدل على أهمية اللغة العربية وقيمتها وما تتضمنه من ثروة لغوية.