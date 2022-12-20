تعليم الأحساء تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

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وأكد العيسى الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم للعناية باللغة العربية وتبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ اللغة العربية وفنونها بين الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن المحافظة حظت بافتتاح فرع لدارة الملك عبدالعزيز التي ستسهم في الحفاظ على الإرث والموروث التاريخي.وأشار إلى أن تخصيص الأمم المتحدة يوما للاحتفاء باللغة العربية من بين ست لغات على مستوى العالم، يدل على أهمية اللغة العربية وقيمتها وما تتضمنه من ثروة لغوية.
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