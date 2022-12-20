تعاون سعودي صيني في مجال الطب الوراثي

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ويسعى الطرفان لتعزيز التعاون المشترك والمساهمة في بناء أنظمة الاختبارات السريرية الأكثر تقدما في المنطقة، ومشاركة نتائج التعاون على هيئة أوراق علمية، ومنتجات، وبراءات اختراع.وتركز المذكرة على رفع مستوى إنتاجية وكفاءة مركز الطب الجينومي، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ حلول تتمحور حول التشغيل الآلي (أتمتة) للمختبرات، وأنظمة إدارة المعلومات، وتحسين عملية سيرها، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع كفاءة القطاع الصحي في مواجهة التحديات باستخدام التقنيات المتطورة.
أهداف التعاون
- إنشاء مركز ابتكار مشترك في مجال الطب الجينومي والطب الوراثي الشخصي.
- المشاركة في تطوير اختبارات جزيئية مبنية على بيانات محلية.
- العمل على ابتكارات لتطوير أدوات الوقاية من الأمراض.
- تبادل الخبرات والموارد والمعلومات بهدف تطوير البحوث والمشاريع التطبيقي.
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