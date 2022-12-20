تعاون سعودي صيني في مجال الطب الوراثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة BGI الصينية المتخصصة في مجالات علوم الحياة، للتعاون في الأبحاث والتجارب السريرية في الطب الجينومي، والتدريب، والتبادل العلمي، ومثل المستشفى المدير العام للشؤون الطبية الدكتور عبدالعزيز الراجحي، بينما مثل مجموعة BGI نائب رئيس مجلس إدارتها الدكتور لي نينغ.

ويسعى الطرفان لتعزيز التعاون المشترك والمساهمة في بناء أنظمة الاختبارات السريرية الأكثر تقدما في المنطقة، ومشاركة نتائج التعاون على هيئة أوراق علمية، ومنتجات، وبراءات اختراع.

وتركز المذكرة على رفع مستوى إنتاجية وكفاءة مركز الطب الجينومي، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ حلول تتمحور حول التشغيل الآلي (أتمتة) للمختبرات، وأنظمة إدارة المعلومات، وتحسين عملية سيرها، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع كفاءة القطاع الصحي في مواجهة التحديات باستخدام التقنيات المتطورة.

أهداف التعاون

