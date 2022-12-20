تنمية مهارات المعلمين لحماية الطلاب من المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم إعداد 120 مدربا مركزيا لتنفيذ 600 برنامج تستهدف 15 ألف معلم ومعلمة، استضافت إدارة التعليم بمنطقة عسير، بالتعاون مع الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم، البرنامج الوزاري «تنمية المهارات التوعوية لدى المعلمين لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات وبناء بيئة مدرسية آمنة «واعي»، وبمشاركة الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات، وجمعية «عون» لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات بالمنطقة، وبحضور 60 مشرفا ومشرفة.

وجرى في اليوم الأول زيارة المعرض المقام للفعالية، وعقد جلستين، اُستُعرض في الأولى مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، والمهارات الوقائية لمخاطر المخدرات على الطلاب في الابتدائية والمتوسطة. ونوقش في الثانية طرق التعرف على الإدمان ومهارات الرفض وتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، والأضرار الناتجة عنها، وكذلك زيارة لمعرض جمعية «عون».

وفي اليوم الثاني، تناولت جلسته الأولى الأضرار الناتجة عن المخدرات، والحماية الاستباقية، وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة وبيان دور مدير المدرسة وتحسين كفايات المعلمين في مهارات التوعية، فيما شملت الجلسة الثانية دور الأسرة في حماية النشء من الوقوع في براثن آفة المخدرات.

أهداف المبادرة

