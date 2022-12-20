تنمية مهارات المعلمين لحماية الطلاب من المخدرات

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وجرى في اليوم الأول زيارة المعرض المقام للفعالية، وعقد جلستين، اُستُعرض في الأولى مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، والمهارات الوقائية لمخاطر المخدرات على الطلاب في الابتدائية والمتوسطة. ونوقش في الثانية طرق التعرف على الإدمان ومهارات الرفض وتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، والأضرار الناتجة عنها، وكذلك زيارة لمعرض جمعية «عون».وفي اليوم الثاني، تناولت جلسته الأولى الأضرار الناتجة عن المخدرات، والحماية الاستباقية، وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة وبيان دور مدير المدرسة وتحسين كفايات المعلمين في مهارات التوعية، فيما شملت الجلسة الثانية دور الأسرة في حماية النشء من الوقوع في براثن آفة المخدرات.
أهداف المبادرة
- توفير تدريب نوعي للفئات الأكثر ارتباطا بالفئة المستهدفة
- تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية وبناء القيم لديهم
- التعريف بأضرار المخدرات على الطلاب
- التعرف على خصائص الطلاب المعرضين لمخاطرها
- آليات الحماية الاستباقية من وقوع الطلاب في المخدرات
- أساليب تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لدى الطلاب
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