ملتقى لخفض العنف المدرسي بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، دشن وكيل المحافظة ناصر السبيعي، ملتقى رفق (البرنامج الإرشادي لخفض العنف المدرسي) الذي تنظمه إدارة التوجيه الطلابي (بنين) بتعليم الطائف. ويتضمن الملتقى الذي يستمر 3 أيام بمشاركة جهات حكومية عدة، معرضا توعويا عن نبذ العنف بجميع أشكاله والتعريف بالأعمال والبرامج التي تحفظ حقوق المجتمع وتحميهم. ويعد ملتقى «رفق» برنامجا إرشاديا توعويا جرى إطلاقه من قبل وزارة التعليم وتم تفعيله في مدارس ‏البنين والبنات، ويعنى بالقضاء على جميع أشكال العنف المدرسي، وتوعية المجتمع والعاملين في التوجيه والإرشاد الطلابي بكيفية التدخل المبكر لمنع حالات العنف وتفاقم مشاكله والتعامل مع آثاره، وتحقيق الأمان المدرسي، وتدريب أولياء الأمور على الطرق التربوية في التعامل مع الأبناء لاكتساب السلوكيات الحسنة، وطرق مواجهة العنف بالشكل التربوي السليم. ويعد ملتقى «رفق» برنامجا إرشاديا توعويا جرى إطلاقه من قبل وزارة التعليم وتم تفعيله في مدارس ‏البنين والبنات، ويعنى بالقضاء على جميع أشكال العنف المدرسي، وتوعية المجتمع والعاملين في التوجيه والإرشاد الطلابي بكيفية التدخل المبكر لمنع حالات العنف وتفاقم مشاكله والتعامل مع آثاره، وتحقيق الأمان المدرسي، وتدريب أولياء الأمور على الطرق التربوية في التعامل مع الأبناء لاكتساب السلوكيات الحسنة، وطرق مواجهة العنف بالشكل التربوي السليم.

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