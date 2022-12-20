شكرا لقرائتكم خبر «الرحلة» .. فيلم سعودي باللغة الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما تقرر توزيعه في 15 دولة آسيوية وعرضه على 49 منصة عالمية، أطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» العرض الأول من فيلم «الرحلة» باللغة الصينية في مسرح «سايبر بورت»، والذي يعد من أكبر المسارح في مدينة هونج كونج.

وتزامن مع العرض الأول للفيلم، إقامة مؤتمر التعاون بين آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور كبير من الجهات الحكومية والقنصليات الدبلوماسية العربية، وحضور لافت من كبرى القنوات والمنصات الإخبارية ورواد صناعة المحتوى في المجالين الإبداعي والترفيهي ومجال التوزيع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة للإنتاج الدكتور عصام بخاري أن ما وجده خلال إطلاق الفيلم من حفاوة واهتمام رسمي وشعبي في وسائل الإعلام الصينية، يعد مؤشرا قويا على الدور الحيوي الذي يلعبه المحتوى والإعلام في تعزيز علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والصين.

واستوحيت قصة فيلم «الرحلة» الذي أنتج بتعاون سعودي ياباني بين مانجا للإنتاج وتوي أنيميشن من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وتقص حياة «أوس»، الخزاف صاحب الماضي الغامض، الذي يخوض معركة طاحنة للدفاع عن مدينته بعزيمة وإصرار، وذلك لتكوين تصور خيالي تاريخي لإلهام الأجيال المقبلة، كما حظي بأصداء إيجابية وبردود فعل حماسية من الجمهور ووسائل الإعلام والنقاد.

وجرى على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية توزيع فيلم «الرحلة» بين مانجا للإنتاج ومنصة «ماي تي في سوبر» التي تعد أكبر منصات البث في هونج كونج، وسيعرض بدءا من 19 ديسمبر 2022 في هونج كونج، وأثناء العطلة الموسمية الشتوية في مدينة ماكاو.

فيلم الرحلة

