تخريج الدفعة الأولى من «قدوة» بجامعة الأميرة نورة

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وهدف البرنامج إلى الارتقاء برحلة المرأة السعودية في القيادة، وذلك خلال ربط المستفيدة في مراحل القيادة المبكرة بمرشد/ة أكثر خبرة في مجال القيادة من جميع أنحاء المملكة؛ لتعزيز الأهداف المهنية والإمكانات القيادية.وتضمن البرنامج 5 مراحل، هي: التقديم خلال الرابط الالكتروني، وربط المرشد/ة بالمستفيدة، واللقاء المباشر بالمرشد في حفل الافتتاح والتعريف بالبرنامج، والتخطيط لـ 8-10 جلسات للإرشاد والإلهام والتوجيه وتعزيز الرضا عن العمل، وتحسين الأداء المهني والوظيفي ودعم رحلة المستفيدة نحو القيادة، وصولا إلى المرحلة الخامسة المتمثلة في حفل الختام.
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