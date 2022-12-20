تخريج الدفعة الأولى من «قدوة» بجامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «قدوة» للإرشاد القيادي، الذي انطلق في يونيو الماضي، وبلغ عدد الملتحقات 128 مستفيدة.

وهدف البرنامج إلى الارتقاء برحلة المرأة السعودية في القيادة، وذلك خلال ربط المستفيدة في مراحل القيادة المبكرة بمرشد/ة أكثر خبرة في مجال القيادة من جميع أنحاء المملكة؛ لتعزيز الأهداف المهنية والإمكانات القيادية.

وتضمن البرنامج 5 مراحل، هي: التقديم خلال الرابط الالكتروني، وربط المرشد/ة بالمستفيدة، واللقاء المباشر بالمرشد في حفل الافتتاح والتعريف بالبرنامج، والتخطيط لـ 8-10 جلسات للإرشاد والإلهام والتوجيه وتعزيز الرضا عن العمل، وتحسين الأداء المهني والوظيفي ودعم رحلة المستفيدة نحو القيادة، وصولا إلى المرحلة الخامسة المتمثلة في حفل الختام.