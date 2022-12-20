شكرا لقرائتكم خبر لعشاق «الشواء» خارج المنزل.. اتبعوا هذه الإرشادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عند رغبتك في طهو الطعام خارج المنزل، خاصة «الشواء»، راجع إرشادات سلامة الأغذية لإعداد وجبة آمنة. و قبل كل شيء تذكر أن مياه الأودية ملوثة ولا تصلح للشرب.

ووفقا لهيئة الغذاء و الدواء، هناك 6 إرشادات يجب اتباعها لسلامة الأغذية في حفلات الشواء خارج المنزل، خاصة في فصل الشتاء، أولها: فصل الأطعمة النيئة مثل اللحوم والدواجن عن الأطعمة الأخرى، والتأكد من أن الأواني البلاستيكية صالحة لحفظ الأطعمة.

ومن الإرشادات أيضا عدم وضع الطعام الجاهز في الأواني المستخدمة في إعداده، مثل إعادة الدجاج المشوي إلى وعاء التحضير، لتفادي التلوث الخلطي، وكذلك حفظ اللحوم والدواجن النيئة في وعاء حافظ للبرودة، كي لا تفسد استخدام الثالج، وأيضا غسل اليدين جيدا مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام، للتخلص من الملوثات كافة (أتربة وبكتيريا). كما تشمل الحفاظ على جميع المهملات في مكان مناسب، بعيدا عن الأغذية و الأواني المستعملة أثناء الكشتة، لتفادي أي تلوث أو حالة تسمم.

طرق الشواء الآمن

