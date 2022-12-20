شكرا لقرائتكم خبر لعشاق «الشواء» خارج المنزل.. اتبعوا هذه الإرشادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لهيئة الغذاء و الدواء، هناك 6 إرشادات يجب اتباعها لسلامة الأغذية في حفلات الشواء خارج المنزل، خاصة في فصل الشتاء، أولها: فصل الأطعمة النيئة مثل اللحوم والدواجن عن الأطعمة الأخرى، والتأكد من أن الأواني البلاستيكية صالحة لحفظ الأطعمة.ومن الإرشادات أيضا عدم وضع الطعام الجاهز في الأواني المستخدمة في إعداده، مثل إعادة الدجاج المشوي إلى وعاء التحضير، لتفادي التلوث الخلطي، وكذلك حفظ اللحوم والدواجن النيئة في وعاء حافظ للبرودة، كي لا تفسد استخدام الثالج، وأيضا غسل اليدين جيدا مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام، للتخلص من الملوثات كافة (أتربة وبكتيريا). كما تشمل الحفاظ على جميع المهملات في مكان مناسب، بعيدا عن الأغذية و الأواني المستعملة أثناء الكشتة، لتفادي أي تلوث أو حالة تسمم.
طرق الشواء الآمن
- عند نقل الطعام لمكان آخر يجب أن يحفظ مبردا للحد من نمو البكتيريا
- إذا كانت اللحوم مجمدة يجب إتمام تسييحها قبل الشواء
- يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدا على طرف شبك الشواية
- لا توضع اللحوم مباشرة على الفحم حتى لا تتعرض للاحتراق
- عند تقديم الطعام يجب أن يقدم في أطباق نظيفة عند رفعه من الشواية
- عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتيريا
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