حملة صحية لتوعية الجماهير بأهمية الاحترازات

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وبين التجمع أن عدد المراجعين في مستشفى سلوى العام والمركز الصحي والعيادات الخارجية التابعة لتجمع الشرقية الصحي بلغ منذ انطلاق المونديال حتى اختتام البطولة نحو 5000 مراجع دون تسجيل أي حالات خطرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم تجمع الشرقية الصحي أمس الحملة التوعوية التثقيفية التي نظمها في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر تحت شعار «شجع بأمان»، بهدف توعية الجماهير الرياضية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر.وبين التجمع أن عدد المراجعين في مستشفى سلوى العام والمركز الصحي والعيادات الخارجية التابعة لتجمع الشرقية الصحي بلغ منذ انطلاق المونديال حتى اختتام البطولة نحو 5000 مراجع دون تسجيل أي حالات خطرة.

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