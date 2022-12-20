لغة الإشارة تعزز التواصل مع مراجعي أمانة جدة

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وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات التعامل الإداري والتميز الوظيفي لهذه الفئة، وتعزيز دورهم في المجتمع، خلال استعراض عدد من المحاور المعرفية شملت: أهمية التخطيط الإداري ومستلزماته وأساليبه، وتحديد وصياغة الأهداف، والعمل على التخطيط للموارد والمراحل والإجراءات وأدوات التفكير.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة محافظة جدة، وبالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، أمس، برنامج «التميز الإداري والوظيفي للغة الإشارة»، وذلك في إطار المبادرات التي تعنى بالتوعية والتثقيف، وتعزيز لغة التواصل مع فئة الصم من الموظفين والمراجعين.وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات التعامل الإداري والتميز الوظيفي لهذه الفئة، وتعزيز دورهم في المجتمع، خلال استعراض عدد من المحاور المعرفية شملت: أهمية التخطيط الإداري ومستلزماته وأساليبه، وتحديد وصياغة الأهداف، والعمل على التخطيط للموارد والمراحل والإجراءات وأدوات التفكير.

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