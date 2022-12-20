إعادة سلحفاة مهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية

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وتبين أن السلحفاة تعاني من «متلازمة الطفو اللاإرادي» التي جعلتها غير قادرة على الغوص وإيجاد غذائها بحرية ونجح الفريق بإعادة نقل السلحفاة بعد تعافيها إلى موطنها الأصلي بالقرب من الجزيرة التي عثر على السلحفاة فيها، بعد أن تم تثبيت جهاز التتبع عليها من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لمراقبة ورصد أنماط هجرتها وتوزيعها وموائلها وأماكن تعشيشها، لجمع هذه المعلومات بطرق علمية جدا والاستفادة منها في وضع الخطط المثلى لكيفية متابعتها وحمايتها لتفعيل دورها في السياحة البيئية المستدامة في وجهة البحر الأحمر.يذكر أن الحالة المذكورة ليست الأولى التي يتم مباشرتها من قبل البحر الأحمر الدولية بالتعاون مع شركائها في إنقاذ سلاحف مهددة بالانقراض أو غيره فخلال العام الماضي تم إنقاذ 5 سلاحف تكللت بالنجاح، وهي بصحة جيدة وما زالت تتجول في نطاق منطقة وجهة البحر الأحمر.
كيف أعيدت السلحفاة؟
- تثبيت جهاز التتبع عليها من قبل (كاوست).
- مراقبة ورصد أنماط هجرتها وتوزيعها وموائلها وأماكن تعشيشها.
- تم جمع هذه المعلومات بطرق علمية جدا.
- الاستفادة منها في وضع الخطط المثلى لكيفية متابعتها وحمايتها.
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