شكرا لقرائتكم خبر الأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، تأثر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداء من اليوم وحتى الجمعة.

وأوضحت في تقريرها أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء اليوم وتزداد من صباح الخميس إلى الجمعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الباحة وتشمل الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، والمخواة، ومنطقة المدينة المنورة وتشمل المدينة المنورة، المهد، الحناكية، ووادي الفرع، إضافة إلى تأثر منطقة حائل وتشمل حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة.

ومنطقة الحدود الشمالية «رفحاء»، وكذلك منطقة القصيم «بريدة، وعنيزة، والرس ومعظم أنحاء المنطقة»، وأيضا المنطقة الشرقية «حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا»، وكذلك منطقة الرياض «عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، ورماح» ومنطقة عسير» «النماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة».

في حين يتوقع أن تكون الأمطار «متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة على أجزاء من منطقة الرياض «العاصمة الرياض، والخرج، والمزاحمية، والقويعية»، ومنطقة تبوك «حقل، والوجه، وضباء، وأملج، ونيوم، وشرما»، والمدينة المنورة ويشمل «العيص، وبدر، وينبع، والعلا، وخيبر»، بالإضافة إلى منطقة جازان» «فيفا، والخوبة، والعارضة، وهروب، والحرث، والدائر، والشقيق» ومنطقة الحدود الشمالية «عرعر وطريف»، والجوف ويشمل «سكاكا، دومة الجندل، والقريات طبرجل».

ولا يستبعد تساقط الثلوج من مساء الخميس والجمعة على مرتفعات منطقة تبوك «جبل اللوز، علقان، الظهر»، بينما تنخفض درجة الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق» تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال منطقة المدينة المنورة «ابتدأ من مساء الخميس، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى بين 5-1م ، ومن ثم يمتد الانخفاض في درجة الحرارة من مساء الجمعة إلى منطقة «القصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية» لتصل ما بين 6-8 صغرى.

كما تنشط الرياح السطحية المتسببة في ارتفاع الأمواج يومي الخميس والجمعة على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة «ينبع»، ومنطقة مكة المكرمة «جدة، رابغ ، الليث، القنفذة»، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من 2.5 م.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل:

