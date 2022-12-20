تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي وقعت «الأكاديمية السعودية اللوجستية» أمس، اتفاقيتي تعاون وتفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل»، بهدف توطيد الشراكة في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وتقديم الحلول الاستشارية في مجال التدريب وبناء الكفاءات المهنية، وتنظيم الفعاليات وورش العمل لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح الرميح ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل. ومثل الأكاديمية في التوقيع المدير التنفيذي الدكتور عبدالله العبدالكريم، فيما مثل «مدن» الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، ومثل «تبادل» الرئيس التنفيذي للشركة ماجد العتيبي. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالا لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي. يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالا لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي. يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية. أهم الأهداف





توطيد الشراكة في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية.



تقديم الحلول الاستشارية في مجال التدريب وبناء الكفاءات المهنية.



تنظيم الفعاليات وورش العمل لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي.



تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.



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