تعزيز قيم النزاهة بجامعة بيشة

أقامت جامعة بيشة، مُمثلةً في نادي نزاهة بعمادة شؤون الطلاب، حاضرة بعنوان "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل"، وذلك بمسرح الإبداع، برعاية وحضور سعادة رئيس الجامعة أ.د محمد بن محسن صفحي، وعددٍ من القيادات الأكاديمية والإدارية ومنسوبي ومنسوبات الجامعة والطلاب والطالبات.

وجاءت المحاضرة، التي قدّمها أ.صالح محمد الزهراني، مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمحافظة بيشة، ضمن برامج وفعاليات الجامعة للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد؛ حيث استهدفت توعية الموظف العام عن كيفية مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة في بيئة العمل، وكذلك الوقوف على إجراءات الكشف عن الفساد، والطرق المناسبة لمكافحته والحد منه.

واستعرض الزهراني أقوالا مقتبسه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد في محاربة الفساد، وجهود المملكة في محاربة هذا الداء، كما استعرض الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والمفاهيم العامة المرتبطة بالفساد الإداري في بيئة العمل، والتأكيد على أهمية النزاهة، والأمانة، وحماية المال العام، والولاء للوطن، ومراعاة المصلحة العامة.

وتطرق الزهراني، خلال المحاضرة، إلى أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ومن بينها: العمل وفق معايير عالية من المساءلة، تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بين منسوبي الجامعة والطلاب باعتباره أحد أهم الأساليب والطرق لمحاربة الفساد بكافة أشكاله.