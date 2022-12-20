عيادة متنقلة لفحص وعلاج أمراض النحل

وتم إعداد 40 منفذ بيع للنحالين من الجنسين مجاناً، وتنظم المهرجان اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، بالتعاون مع بلدية المجاردة ومكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمجاردة ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام تحت شعار (شتانا غير)، حيث تم الافتتاح بحضور رؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية.
وأشار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير محمد احمد محسن إلى أن اقامة مثل هذه المهرجانات تهدف الى التشجيع على انتاج العسل وتسويقه بطريقة احترافية و في مواسمه المعتادة مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالمهرجانات وتشجيعها بشكل دائم، مشيداً بدور مكتب المجاردة وكافة الجهات ذات العلاقة بالمهرجان.
وتحظى محافظة المجاردة بوجود أكبر إناء عسل في العالم (مسجل في قائمة جينس) للأرقام القياسية، ويتسع لأكثر من 11377 كيلو، ويوجد في محافظة المجاردة في معرض عسل تهامة.
وتجول محافظ المجاردة على منافذ البيع بصالة عرض العسل، مستمعاً لشرح من النحالين والنحالات على أنواع العسل لهذا العام.
الجدير بالذكر أن مهرجان العسل سيستمر لمدة 6 أيام، يعرض خلالها النحالون من المجاردة ومراكزها والمحافظات المجاورة أجود أنواع العسل بأنواعه (السدر والطلحة والسمر والمجرى).
وشهد اليوم الأول توافد عدد كبير من الزوار والمتسوقين، ويقام على هامش المهرجان عدد من الفعاليات والألعاب والأكلات الشعبية.
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