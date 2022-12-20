شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تصريحات حجازي بعد تجديد عقده مع الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، منذ قليل عن تجديد عقد النجم المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة أربعة مواسم قادمة.

حجازي يعلق على تجديد عقده مع اتحاد جدة

وعبر حجازي عن سعادته البالغة بعد تجديد عقده مع النمور، حيث يأمل في تقديم المستوى المطلوب خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير.

وكتب حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انا فخور لإنني انتمي لنادي الاتحاد الكبير وجماهيره، وسعيد بتجديد عقدي حتى 2026 لتكملة المشوار وان شاء الله سنكمل مشروع النادي لتحقيق البطولات وإسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "الجميع في النادي يعمل على نفس الهدف".