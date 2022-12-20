شكرا لقرائتكم خدمات ومعرض عصري متكامل في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك وزارة الداخلية بمختلف القطاعات الأمنية في معرض متكامل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7.

معرض متكامل

واستعرض متحدث وزارة الداخلية في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر من خلال صفحة نادي الإبل، اليوم الثلاثاء، خدمات المعرض المختلفة، حيث أكد أنه معرض متكامل يحتوي على عدة أركان تستعرض من خلالها وزارة الداخلية أهم الحلول الرقمية العصرية، التي تتيح لتلك القطاعات إنهاء أعمالها بكل يسر.

وتابع: المديرية العامة للجوزات أحد القطاعات المشاركة أيضًا، حيث تستعرض شاشة نقل مباشر من جميع مناطقها الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الشاشة تتوفر لدى قادة القطاع لسرعة التدخل وإنهاء أي صراعات في حينها.

منصة أبشر

كما لفت متحدث وزارة الداخلية إلى إتاحة الفرصة للتعريف بمنصة أبشر وخدماتها وتحديث جميع هواتف مستخدمي المنصة.

ودعا متحدث وزارة الداخلية جميع زوار المهرجان إلى زيارة جناح معرض وزارة الداخلية للتعرف على خدماته الأمنية عن قرب.