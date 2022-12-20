شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يهتم بالتعاقد مع ديباي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "اليوم" السعودية، على أن إدارة نادي النصر السعودي، تسعى للتعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي، جناح فريق برشلونة الإسباني.

وأكدت التقارير، على أن الهدف الرئيسي للفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، هو تعزيز خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ديباي مع فريق برشلونة بنهاية الموسم الجاري ويعد اللاعب خارج الحسابات الأساسية للمدرب تشافي هيرنانديز وهو ما يسهل من مهمة العالمي في ضم اللاعب في يناير المقبل.