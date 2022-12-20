شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطف فوزًا قاتلًا من فاركو ويواصل صدارته للدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزًا مثيرًا على فاركو بنتيجة 1/2، فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليستعيد المارد الأحمر سلسلة الإنتصارات التي كان قد فقدها فى الجولة الماضية بالسقوط فى فخ التعادل أمام فيوتشر بنتيجة 1/1.

وجاء فوز الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة، الأمر الذي قتل من حظوظ فريق فاركو فى العودة إلى المباراة، رغم أنه كان قريبًا للغاية من إقتناص نقطة ثمينة من المارد الأحمر، بعدما قدم الفريق عرضًا قويًا أمام المارد الأحمر، الأمر الذي كان سيزيد الوضع سوءًا داخل القلعة الحمراء.



شريف يعود إلى التسجيل مرة أخري

وتعد أحد أهم مكاسب المباراة للفريق الأحمر عودة اللاعب الدولي محمد شريف للتسجيل مرة أخري، بعدما كان اللاعب قد فقد قدرته التهديفية التى تميز بها مع الأهلي فى الموسمين الماضيين، ليسجل اللاعب ثاني أهدافه فى مسابقة الدوري، بعدما سبق له وأن سجل الهدف الإفتتاحي بمباراة الداخلية.



تعرف على ترتيب الدوري المصري

ويعتلي النادي الأهلى صدارة الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 8 لقاءات، بعدما نجح فى الفوز فى سبع مباريات والتعادل فى مباراة وحيدة محافظًا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، فى حين يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 17نقطة ولكن من 7 مباريات فقط.