شكرا لقرائتكم سبب غريب وراء تضاعف نسب ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف استشاري جراحة الأنف ومناظير الجيوب الأنفية الدكتور إبراهيم الصميلي، سر تضاعف نسب ابتلاع العملات المعدنية عند الأطفال.

وقال الصميلي في لقاء له مع قناة برنامج اليوم على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن ذلك يرجع إلى تحويل العملات من ورقية إلى معدنية، مشيرًا إلى أنها نتائج بحثية يتم دراستها منذ عام 2017.

رقم قياسي

وتابع الاستشاري: أنه قسم العينة البحثية نهاية عام 2017 إلى جزأين ما قبل هذا التاريخ وما بعده، ففي 34 شهرًا قبل هذا التاريخ كان إجمالي الحالات 20 حالة فقط، أما بعد هذا التاريخ كان إجمالي الحالات التي بحاجة إلى جراحة وصلت إلى أكثر من 100 حالة، أي تضاعفت النسبة أكثر من 500%.

ولفت الصميلي إلى خطورة الإجراء الجراحي بالمناظير لسحب الأجسام المعدنية التي تم ابتلاعها، حيث إنها قد تؤدي إلى فقدان المريء أو التهاب الجزء المركزي من الصدر لا قدر الله، بالإضافة إلى مضاعفات كثيرة.

40 ضعفًا

وتابع: راجعنا الأجسام الغريبة التي تم ابتلاعها، حيث وجدنا في القترة السابقة كانت حالتين فقط في المجموعة الأولى، مقارنة بـ 83 حالة في المجموعة الثانية، أي ما يوازي 4000%، أي أكثر من 40 ضعفًا.

واستطرد: من هذا التاريخ أيضًا إلى اليوم لدينا إحصائيات، بشأن الأجسام المعدنية التي تم ابتلاعها، في فترة حوالي 30 شهرًا، وجدنا نحو 190 حالة، ومعظمهم كانت حالات عملات معدنية.