شكرا لقرائتكم بدء تطبيق توطين مهن خدمة العملاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق قرار توطين مهن خدمة العملاء والمرحلة الثانية لقرار توطين المهن القانونية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن، واستمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

مهن خدمة العملاء

وقالت وزارة الموارد البشرية في بيان على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن القرار يشمل توطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100% المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، فيما ستكون المرحلة الثانية من قرار توطين المهن القانونية بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ وتستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل “مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، وكاتب شؤون قانونية”. وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، كما يشار إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50%.

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الاستقطاب

ستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف المواطنين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للمواطنين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.‎