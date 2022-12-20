شكرا لقرائتكم الموافقة على تعديل لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس القضاء الإداري اليوم، جلسة برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس.

تعيين وترقية

وأوضح أمين مجلس القضاء الإداري فضيلة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين وترقية 64 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما ناقش عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ عددًا من القرارات بشأنها.

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وفي الختام ثمن رئيس ديوان المظالم لأعضاء المجلس ما يقومون به من أعمال وما يتطلبه العمل من دراسات ومقترحات.