شكرا لقرائتكم وفد الشورى يطلع على أعمال أرامكو ويزور جامعة الملك فهد للبترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، أرامكو السعودية، والتقى بالنائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة المهندس نبيل بن عبدالله الجامع، وعددٍ من مسؤولي الشركة.

جهود أرامكو

واستمع الوفد خلال جولة بمرافق الشركة في مقرها بالظهران، لشرح وافٍ من المسؤولين عن الجهود والأعمال والخدمات التي تقدمها أرامكو السعودية في مختلف مجالات الطاقة والتي شملت شبكات الغاز، وسوائل الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والغاز الخام.

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كما اطلع الوفد على مركز الابتكار في الشركة والحلول الرقمية التي يقدمها من خلال التقنيات الحديثة، وإدارة البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.

وزاروا مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للشركة وأقسامه جناح الذكاء الاصطناعي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، ومساهمتها في التقليل من الحوادث، ومحاولة خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تحقيق الاستدامة، وشملت الزيارة أيضاً قسم الروبوتات واستخداماتها داخل الشركة. وتلقى أعضاء المجلس الإجابة على الاستفسارات والمقترحات التي طُرحت على مسؤولي أرامكو السعودية.

وخلال زيارته لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أثنى الوفد على الجهود التي يقدمها المركز في دعم اقتصاد المعرفة في المملكة، والانفتاح على مختلف الثقافات العالمية، وإسهامه في تطوير كافة الأنشطة الثقافية والمعرفية من خلال برامجه المتميزة.

زيارة جامعة الملك فهد

من جانب آخر، زار وفد أعضاء مجلس الشورى اليوم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الجامعة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية مثل هذه اللقاءات مشيدًا بالأدوار التي يقوم بها مجلس الشورى، وأطلع أعضاء المجلس على التحول الاستراتيجي الذي تشهده الجامعة والتقدم الذي تمر به على الصعيد الأكاديمي والبحثي، والتخصصات التي تم استحداثها وبرامج الماجستير المتطور، وشرح كيفية إعداد الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل ليكونوا الخيار الأفضل، وأثر البرامج التعليمية، وتنمية وتطوير تخصصات تتوافق مع النهضة التنموية للمملكة.

أداء الجامعة

وقدم أعضاء المجلس خلال اللقاء مع رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس عددًا من المداخلات والاستفسارات التي تتعلق بأداء الجامعة وما تقدمه لطلابها وطالباتها، وآلية سير العملية التعليمية، ومدى جودة المخرجات للجامعة.

عقب ذلك قام وفد مجلس الشورى بجولة في المرافق التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووادي الظهران للتقنية.

وضمّ وفد أعضاء مجلس الشورى الزائر كل من الدكتور خالد السيف، وسعد السبتي، وسعد العتيبي، والدكتور سعد العمري، والدكتور طارق الشمري، والدكتورة عائشة عريشي، وعبد الرحمن السياري، والدكتور عبد الله السلامة، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور فهد الطياش، واللواء مساعد الخالدي، ومحمد الحميضي، وناصر الدغيثر، والدكتور هشام الفارس، وعدد من مسؤولي المجلس.