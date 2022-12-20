شكرا لقرائتكم مجلس الضمان الصحي يحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق مجلس الضمان الصحي، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ونال المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات نظير جهوده لتعزيز الجودة والكفاءة في قطاع التأمين الصحي الخاص.

جهة تنظيمية رائدة

وحصد المجلس الجائزة عطفًا على دوره كجهة تنظيمية رائدة تعمل على تمكين القطاع وتعزيز جودة وكفاءة خدماته الصحية والتأمينية، من خلال تطبيق استراتيجيته الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة في سبيل حصول كافة المستفيدين على حقوقهم الكاملة من الحماية والرعاية بأيسر الطرق.

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وتُعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إطارًا وطنيًا لمعايير التميز المؤسسي والمحفز الرئيسي لدفع عجلته في ظل تنافس مختلف القطاعات على رفع درجة الجودة عبر العديد من البرامج والمبادرات.

تعزيز جودة الخدمات

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجهني المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، أن حصول المجلس على جائزة الملك عبدالعزيز يعد تأكيدًا على جهوده في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار الجهني إلى أن حصد الجائزة كامتداد للجوائز التي نالها سابقًا، يحفز كافة العاملين في المجلس على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة، مما يسهم في الارتقاء بالقطاع بصورة تعزز رضاء المستفيدين الذين يحرصون على قياسه من خلال الاستعانة بمتخصصين من بيوت الخبرة العالمية رغبة في الوصول إلى أدق النتائج.

الجودة محور مهم

ولفت: “الجودة تعد المحور الثالث في استراتيجية مجلس الضمان الصحي للوصول إلى قطاع تحفزه الجودة، ولذلك نسعى إلى تفعيل كافة المبادرات والبرامج المساعدة على تحقيق مستهدفاتنا بما يتواءم مع استراتيجية المجلس”.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي حقق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة العالمية من أبرزها حصوله على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال ISO22301:2019 نتيجة تطبيقه المعايير واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وشهادات “ISO 27001,ISO 9001 & ISO 10002″، مما يعزز مكانته وموثوقية أدائه مع المتعاملين.