شكرا لقرائتكم السجن 3 سنوات عقوبة دخول منطقة تحرك الطائرات المحظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت النيابة العامة أن المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في المطارات تُعد محظور الدخول إليها دون تصريح، لافتة إلى أن أي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية وفقًا للأنظمة المقررة لذلك.

عقوبات

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يعاقب كل من دخل دون تصريح إلى منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات، أو أدخل أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

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ولفتت إلى أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.