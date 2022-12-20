شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: عودة لغز البراميل المفقودة أوائل 2023 لن يكون مفاجئًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن بعض الجهات استمرت في 2021 في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، ما أدى إلى ظهور ما يعرف باسم لغز البراميل المفقودة مشيرًا إلى أن ظهورها في بداية العام المقبل لن يكون مفاجئًا.

تسييس الإحصاءات

وخلال حواره مع وكالة الأنباء السعودية – واس – حول توقعات أوبك بلس وقرارتها لضبط سوق النفط العالمي،قال وزير الطاقة إن المشكلة تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك بلس ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكًا في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.

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وأكد أن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالبًا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.

معلومات غير دقيقة

وتابع : هناك معلومات غير دقيقة موجودةٌ بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات، ففي الوقت الذي حافظت فيه أوبك بلس على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021م، استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ “لغز البراميل المفقودة”، وفيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022م، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب. ولن يكون الأمر مفاجئًا إذا عادت قضية “البراميل المفقودة” إلى الظهور في أوائل عام 2023م، مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022م.