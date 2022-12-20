الموافقة على تعديل لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

وأوضح أمين مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين وترقية 64 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم, كما ناقش عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ عددًا من القرارات بشأنها.
وفي الختام ثمن رئيس ديوان المظالم لأعضاء المجلس مايقومون به من أعمال وما يتطلبه العمل من دراسات ومقترحات.
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