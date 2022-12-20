أمانة جدة ترفع جاهزيتها بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة

رفعت أمانة محافظة جدة مستوى جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تمثلت في استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة، وتوزيع المهام على البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، لتفعيل الخطة الموسمية.

وبينت أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، ومراجعة توزيع الفريق في نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركز إسناد، وذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.