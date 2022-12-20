اخبار السعوديه

"لبيه نوادر الجزيرة" تحصد المركز الأول في شوط مفاريد بكار لون الوضح بمهرجان الإبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

الموافقة على تعديل لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسة برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف...

a66c964fe2.jpg الرياض : دوت الخليج
702c7369b9.jpg26 جمادى الأولى 1444 هـ

أمانة جدة ترفع جاهزيتها بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة

رفعت أمانة محافظة جدة مستوى جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والاستعداد...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1444 هـ

الحلوى العمانية تستهوي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تُشارك سلطنة عمان في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته السابعة التي تُقام تحت شعار "همة طويق"، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة...

icon-byline.pngالصياهد: دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1444 هـ

رئيس جامعة نايف : مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديميًا وبحثيًا وتدريبيًا

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبد الله البنيان، أن الجامعةَ بصفتها الجهازَ العلميَّ لمجلسِ...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1444 هـ

18 مليون ريال مكافآت لطلاب محايل عسير والإيداع غدا

أعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال لشهر ديسمبر للعام...

icon-byline.pngأبها : محمد آل عمر
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1444 هـ

تقلبات جوية ابتداء من غد وحتى الجمعة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1444 هـ

78 % من المشاريع الزراعية للدواجن

بلغ إجمالي المشاريع الزراعية العام الماضي 515 مشروعا، وبلغ إجمالي الأراضي الحكومية المؤجرة لإقامة المشاريع الزراعية 18 أرضا، وتصدر...

icon-byline.pngجازان : عبدالله سهل
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر "لبيه نوادر الجزيرة" تحصد المركز الأول في شوط مفاريد بكار لون الوضح بمهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا