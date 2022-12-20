"لبيه نوادر الجزيرة" تحصد المركز الأول في شوط مفاريد بكار لون الوضح بمهرجان الإبل

الموافقة على تعديل لائحة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسة برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1444 هـ 26 جمادى الأولى 1444 هـ أمانة جدة ترفع جاهزيتها بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة رفعت أمانة محافظة جدة مستوى جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والاستعداد... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1444 هـ 26 جمادى الأولى 1444 هـ الحلوى العمانية تستهوي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تُشارك سلطنة عمان في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته السابعة التي تُقام تحت شعار "همة طويق"، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة... الصياهد: دوت الخليج الصياهد: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1444 هـ 26 جمادى الأولى 1444 هـ رئيس جامعة نايف : مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديميًا وبحثيًا وتدريبيًا أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبد الله البنيان، أن الجامعةَ بصفتها الجهازَ العلميَّ لمجلسِ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1444 هـ 26 جمادى الأولى 1444 هـ 18 مليون ريال مكافآت لطلاب محايل عسير والإيداع غدا أعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال لشهر ديسمبر للعام... أبها : محمد آل عمر أبها : محمد آل عمر 26 جمادى الأولى 1444 هـ 26 جمادى الأولى 1444 هـ تقلبات جوية ابتداء من غد وحتى الجمعة توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1444 هـ 26 جمادى الأولى 1444 هـ 78 % من المشاريع الزراعية للدواجن بلغ إجمالي المشاريع الزراعية العام الماضي 515 مشروعا، وبلغ إجمالي الأراضي الحكومية المؤجرة لإقامة المشاريع الزراعية 18 أرضا، وتصدر... جازان : عبدالله سهل جازان : عبدالله سهل 26 جمادى الأولى 1444 هـ 26 جمادى الأولى 1444 هـ

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