الحلوى العمانية تستهوي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وأوضح المشارك أحمد بن حمدان العامري، أن صناعة الحلوى العمانية تُعد من الحرف الموروثة التي يتناقلها الأبناء من الآباء، وتتميز فيها العاصمة مسقط، مبينًا طريقة تحضيرها، إذ تتكون من السكر والماء والنشاء، ويتم تحريكها بشكل متواصل فوق النار لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في قِدْر من النحاس خصيصًا، ثم يتم صبّ السمن وماء الورد والهيل والزعفران والمكسرات، وهي نفس مكونات الحلوى البحرينية، ولكن طريقة الصناعة تختلف.
وأضاف: "حرصنا من خلال مشاركتنا الأولى في المهرجان على تعريف الزوار بالحلوى العمانية، والاستمتاع بمزايين الإبل وهذا الموروث الثقافي لدى دول الخليج".
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