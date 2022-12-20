شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستمر إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الساعات الحالية على التعاقد مع العديد من الصفقات القوية من أجل العوظة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يقترب من التعاقد مع صفقتين

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، تسعى لعمل ميركاتو تاريخي في يناير 2023، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث اقترب من التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأكدت التقارير على أن رونالدو، لن يكون الصفقة الشتوية الوحيدة للنصر، حيث اقتربت إدارة آل معمر، من ضم صفقتين أخريتين، وهم تياجو مايا، لاعب خط وسط فريق فلامنجو البرازيلي، ونواف بوشل، الظهير الأيمن لفريق الفتح.

وفي نفس السياق، اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الانتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".