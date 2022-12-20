شكرا لقرائتكم إدارة الأزمات بمكة تحذر من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومواقع تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة إلى حالة مطرية بدءًا من مساء غد الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

وحسب ما ذكرته إمارة مكة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، فتشمل الحالة المطرية العاصمة المقدسة وجدة من مساء يوم غدٍ الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

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تفاصيل التقلبات

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من مساء الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

وأوضح مركز الأرصاد في بيان صادر عنه أن التقلبات الجوية يصاحبها كل من هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع، فضلًا عن تساقط الثلوج وارتفاع الأمواج.

وبشأن هطول الأمطار الرعدية، لفت المركز إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق، يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

مناطق مكة المشمولة بالأمطار

ولفت إلى أنه يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء يوم الأربعاء وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي إلى جريان للسيول.

وأكد أن هذه التقلبات تشمل منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة). ومن ثم تمتد لتشمل (الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان).