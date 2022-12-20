شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي نحو 11 ألف مركبة شيفروليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 10844 مركبة شيفروليه “Captiva” موديل 2021 – 2023، لوجود خلل فني بها.

سبب الاستدعاء

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن سبب استدعاء المركبات يرجع لاحتمالية تصاعد دخان أو نشوب حريق في حجرة المحرك عند تعرض المركبة لظروف حرارة عالية أثناء أو بعد قيادة المركبة.

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ولفتت إلى أنه يجب التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي (هنا)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

خلل بهيونداي

وكانت وزارة التجارة، أعلنت في وقت سابق، استدعاء 5886 مركبة هيونداي “Santa Fe” موديل 2020 – 2022.

وأوضحت أن سبب الاستدعاء جاء لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.