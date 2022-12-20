شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موعد إقامة النسخة القادمة من كأس العرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم العربية، موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب، وذلك بعد نجاح النسخة الماضية التى أقيمت في قطر والتي توج بها منتخب الجزائر.

إنفانتينو يعلن موعد انطلاق بطولة كأس العالم

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، عن إقامة بطولة كأس العرب مجددًا، وذلك خلال لقائه على قنوات الكأس.

وأكد إنفانتينو عبر برنامج المجلس المذاع عبر قنوات الكاس الرياضية، على إقامة بطولة كأس العرب كل عامين وذلك بعد النجاح نسخة العام الماضي من البطولة التي أقيمت في دولة قطر.

وتقام أحداث منافسات النسخة القادمة من بطولة كأس العرب، خلال عام 2023، خاصة بعد أن كانت آخر نسخة قد انطلقت في العام الماضي 2021.

وكان منتخب الجزائر قد توج بلقب كأس العرب قطر 2021، وذلك بعد الفوز على حساب نظيره منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد.