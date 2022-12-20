شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المركز 40 عالميًا والسعودية خارج تصنيف المنتخبات لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والذي توج به منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح على حساب فرنسا.

مصر تحتل المركز 40 عالميًا

وتصدر منتخب البرازيل تصنيف الفيفا، للمنتخبات على مستوى العالم، بينما احتل منتخب الأرجنتين بطل العالم، وصافة الترتيب، في حين جاءت مصر بالمرتبة الـ40 عالميا، بينما لم تشهد القائمة تواجد منتخب السعودية.

الغضب يسيطر على الإعلام السعودي

أبدى الإعلامي الرياضي علي الزهراني، استيائه من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات عن شهر ديسمبر الجاري، وعدم ظهور السعودية ضمن أفضل 40 منتخب حول العالم.

وهاجم الناقد الرياضي علي الزهراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب الزهراني: "إيران التي هُزمت بنصف الدرزن من ضمن قائمة الـ40 الأفضل في 2022، والمنتخب السعودي الذي تصدر مجموعة التأهل على حساب اليابان وأستراليا، وهزم الأرجنتين حامل كأس العالم خارجها، هذا التصنيف يفتقد المصداقية والعدالة والإنصاف.